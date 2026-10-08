RC Lens : on sait quand Todibo va revenir dans le onze de Cahuzac

Absent du groupe pour la réception de Lyon, Jean-Clair Todibo poursuit sa remise en forme et pourrait retrouver une place de titulaire au RC Lens dans une dizaine de jours.

Jean-Clair Todibo devra encore patienter avant de retrouver la compétition avec le RC Lens. Le défenseur central ne figure pas dans le groupe retenu par Yannick Cahuzac pour affronter l’Olympique Lyonnais, ce vendredi, lors de la 6e journée de Ligue 1.

Le défenseur, arrivé en prêt de West Ham le 1er septembre, est actuellement dans un processus de remise en forme. Yannick Cahuzac avait déjà rassuré sur son état physique mercredi : « JC ça va. Il est dans un process de remise en forme », expliquait l’entraîneur lensois.

Todibo bientôt candidat à une place de titulaire !

Après avoir disputé seulement deux petites apparitions depuis son arrivée à Lens, contre Le Mans puis Monaco, Jean-Clair Todibo doit encore rattraper son retard physique. Son absence contre Lyon n’est donc pas considérée comme un nouveau coup dur, mais plutôt comme une étape supplémentaire dans sa préparation.

Le Racing compte surtout le faire monter progressivement en puissance. Et comme le rapporte La Voix du Nord, d’ici une dizaine de jours, Todibo devrait ainsi pouvoir postuler pour une place de titulaire en défense centrale. Une perspective intéressante pour Yannick Cahuzac, qui pourra alors compter sur un renfort de poids dans son secteur défensif.

Si l’on laissait entendre sur notre site que Todibo aurait pu disputer quelques minutes avec la réserve ce week-end afin de revenir dans le onze face au Sporting mardi en Ligue des Champions, il semble que le temps d’attente sera un peu plus long. Peut-être contre Troyes samedi prochain, voire Bruges le 21, ou bien contre le Paris FC le 24.