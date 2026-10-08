RC Lens : finalement une bonne nouvelle pour Todibo malgré son absence contre l’OL ?

Absent du groupe lensois pour la réception de l’OL, Jean-Clair Todibo poursuit sa remise en forme et pourrait profiter de ce choix pour préparer au mieux le rendez-vous face au Sporting en Ligue des champions.

Jean-Clair Todibo ne sera donc pas de la partie face à l’Olympique Lyonnais, vendredi soir à Bollaert. Une absence qui n’est pas liée à une nouvelle blessure, du moins selon les informations communiquées par le RC Lens.

Interrogé mercredi sur la situation de son défenseur, Yannick Cahuzac expliquait que Todibo était toujours « dans un processus de remise en forme ». L’entraîneur lensois précisait également que le défenseur devait retrouver le terrain lors de la séance du jeudi afin de faire un nouveau point sur son état.

Le choix de ne pas l’intégrer au groupe contre Lyon apparaît donc avant tout comme une gestion de son retour à la compétition. Arrivé à Lens début septembre, Todibo a déjà connu une reprise progressive : il avait notamment été préservé avant d’être lancé dans le onze à Monaco, où il avait disputé sa première titularisation avec les Sang et Or.

Une présence avec la réserve ce week-end ?

Une autre possibilité peut toutefois expliquer cette absence du groupe professionnel : voir Jean-Clair Todibo accumuler du temps de jeu avec la réserve de Lens ce week-end.

Il ne s’agit, à ce stade, que d’une hypothèse. Le Racing n’a pas annoncé que le défenseur jouerait avec l’équipe réserve. Mais après une période consacrée à sa remise en forme, une apparition avec le groupe Élite pourrait constituer une étape logique pour lui permettre de retrouver progressivement du rythme et des sensations.

Le Racing avait déjà utilisé cette méthode avec Jonathan Gradit cette saison, le défenseur ayant notamment effectué un match avec la réserve avant de remonter progressivement vers l’équipe première.

L’objectif Sporting pour Todibo ?

Cette gestion pourrait surtout avoir du sens au regard du calendrier lensois. Après Lyon, le Racing recevra le Sporting ce mardi à 18h45, pour la deuxième journée de la phase de ligue de Ligue des champions.

Lens et le Sporting ont tous les deux remporté leur premier match européen : les Sang et Or se sont imposés 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague, tandis que les Portugais ont battu Galatasaray 3-1. Le rendez-vous de Bollaert s’annonce donc particulièrement important.

Dans cette perspective, ne pas prendre de risque avec Todibo contre Lyon pourrait être une manière de maximiser ses chances d’être pleinement opérationnel face au Sporting. Et si le défenseur venait à obtenir quelques minutes avec la réserve ce week-end, cela pourrait justement servir de répétition générale avant la Ligue des champions.