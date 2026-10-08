À LA UNE DU 8 OCT 2026
[21:40]RC Lens : finalement une bonne nouvelle pour Todibo malgré son absence contre l’OL ?
[21:20]PSG : Luis Enrique reçoit enfin une excellente nouvelle avant Le Mans
[21:00]ASSE – Rodez : une solution tient la corde pour remplacer Le Cardinal
[20:40]OM : coup dur pour Genesio, le verdict est tombé pour la blessure d’Højbjerg !
[20:20]OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : c’est confirmé pour Martin Terrier !
[20:04]RC Lens : trois retours et deux cadres écartés par Cahuzac face à l’OL
[19:55]OL : une hécatombe en défense relance un jeune avant Lens
[19:40]ASSE : 3 nouveaux internationaux pour Cathro !
[19:35]LOSC : le verdict tombe pour l’infirmerie du Havre avant Lille
[19:20]PSG : un mastodonte français a signé à Paris !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : trois retours et deux cadres écartés par Cahuzac face à l’OL

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 20:04
RC Lens, OL : deux préparations opposées avant leur confrontation

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OL.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec la réception de l’OL. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, et Saud Abdulhamid, Samson Baidoo, ainsi que Yassine Titraoui font leur retour. En revanche, Sima et Nawrocki sont blessés, tandis que Sagnan, Celik, et Chavez font les frais des choix du coach. Tout comme les cadres Todibo et Hazard, même si le premier a dû suivre un programme de remise en forme durant la trêve.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Skóras, Abdulhamid, Gradit, Ganiou, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haïdara, Cuisance – Sotoca, Thauvin, Édouard, Kadile, Ivanović, Mesloub.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot