RC Lens : trois retours et deux cadres écartés par Cahuzac face à l’OL

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OL.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens retrouve la Ligue 1 avec la réception de l’OL. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, et Saud Abdulhamid, Samson Baidoo, ainsi que Yassine Titraoui font leur retour. En revanche, Sima et Nawrocki sont blessés, tandis que Sagnan, Celik, et Chavez font les frais des choix du coach. Tout comme les cadres Todibo et Hazard, même si le premier a dû suivre un programme de remise en forme durant la trêve.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Skóras, Abdulhamid, Gradit, Ganiou, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haïdara, Cuisance – Sotoca, Thauvin, Édouard, Kadile, Ivanović, Mesloub.