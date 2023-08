ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « Des manques qui sautent aux yeux »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Battus par Grenoble (0-1) devant 25 000 spectateurs, malgré un kop sud fermé, les Verts ont raté leur entame de saison. Le scénario de la rencontre a été frustrant avec un but encaissé dans le temps additionnel, sur un contre, alors que Charbonnier venait de rater un penalty et que l'arbitre avait refusé un but à Wadji dans la foulée, pour un hors jeu imaginaire. L'ASSE aura eu vingt bonnes minutes suite aux entrées en jeu de Bouchouari et Cissé, incisifs, mais sur l'ensemble du match, sa prestation a été décevante à l'image de celle de Sissoko, sifflé par le kop nord après s'être montré trop individualiste et maladroit.

Sissoko, c'est pas Krasso

Privé de Nkounkou, qui avait demandé à ne pas jouer la rencontre, Batlles, qui a étrangement aligné Appiah en piston gauche et laissé Moueffek sur le banc, n'a pu que constater les dégâts... « C'est une défaite difficile à accepter. On a essayé, on a tenté. On n'a pas été assez bons techniquement mais il n'y avait pas hors jeu sur le but refusé. Le nul aurait été mérité vu les occasions des deux côtés. » « On a eu plus d'occasions en première mi-temps et on a un peu trop subi sur la fin, mais ça sentait le KO et au final c'est l'équipe la moins inefficace qui l'a emporté », a quant à lui commenté Hognon, pas mécontent de repartir du Chaudron avec les trois points. Cette première ratée pour les Verts aura encore mis en avant leur fragilité défensive. « On a pris trop de vagues. On a été trop en danger sur les contres et on a fini par le payer », a constaté Batubinsika. Elle aura aussi pointé les lacunes de l'effectif actuel, où il manque clairement encore deux joueurs : un piston gauche et un milieu offensif. Pour remplacer Nkounkou et Krasso.

Soucasse : « Nkounkou va rester »

Difficile en effet de voir en Sissoko le remplaçant de Krasso tant il n'a pas les qualités de créateur de l'Ivoirien, meilleur passeur de L2 l'an dernier. Et difficile aussi d'imaginer Nkounkou rester, même si Soucasse a soutenu sur beIN avant le match : « Il va rester ». Comme si le dossier ne plombait rien malgré le bras de fer engagé par l'international Espoirs, Soucasse s'est affiché tout sourire avant la rencontre, enthousiaste sur le Mercato réalisé. « On a mené à bien notre projet à hauteur de 90% même s'il manque peut-être un profil supplémentaire. Un profil offensif qui peut jouer côté gauche, côté droit », a-t-il glissé. On espère que sa confiance aura quand même été un peu ébranlée par la défaite, qui plus est face à des Grenoblois qui, contrairement à l'ASSE, n'ont pas la prétention de jouer la montée en L1 cette saison, loin de là. Il reste encore trois semaines pour se renforcer, alors si les Verts pouvaient éviter d'attendre janvier pour corriger le tir...

