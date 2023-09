ASSE : le club a pris une nouvelle décision forte avec les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Après deux matchs nuls concédés face à Annecy (1-1) et contre Valenciennes (0-0), l'ASSE a renoué avec la victoire samedi dernier en s'imposant à Caen (2-1). Un succès qui permet aux Verts d'intégrer pour la première fois de la saison la première partie du classement de Ligue 2.

Deux entraînements ouverts aux supporters cette semaine !

C'est donc avec le sourire que Laurent Batlles et ses joueurs vont attaquer cette nouvelle semaine et commencer à préparer le déplacement ce samedi (19h) sur la pelouse de Concarneau. Et comme ce fut le cas lors de la première semaine de septembre, deux séances d'entraînement vont être ouverts au public cette semaine. Le club du Forez l'a fait savoir dans un communiqué. Ce sera ce mardi et ce jeudi.

