ASSE : les Bastiais confirment vouloir se venger face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Demain mardi, l'ASSE conclura son année 2023 par un match contre Bastia à Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2. Un match a priori déséquilibré entre un prétendant à la montée, certes 10e actuellement, et une équipe qui vise le maintien (14e). Mais seulement quatre points séparent les Verts des Corses. Et comme l'a déjà expliqué l'entraîneur du Sporting, Régis Brouard, les Bastiais se rendront dans le Chaudron pour récupérer les points perdus face à QRM (0-0) samedi. Ce qu'a confirmé le milieu Christophe Vincent sur NRJ...

"On a une revanche à prendre et j'espère qu'on va la prendre"

"Ce genre de matchs contre QRM, c'est limite des matchs de Coupe de France. Ils dégagent, beaucoup de duels et le terrain était gras. Et nous petits gabarits, on avait du mal à se dépatauger des duels. En première période on avait plus de jus et après on a baissé. La satisfaction c'est qu'on n'a encaissé aucun but. On a 2-3 occasions, si on les met au fond c'est autre chose, on ne l'a pas fait. Et on a réussi à ne pas perdre le match. On est à domicile c'est vrai, mais contre ce genre d'équipe... Si on arrive à faire un bon résultat à Saint-Etienne, on se mettrait encore plus à l'abri. On voulait absolument faire un cadeau à nos supporters en prenant les 3 points ce soir, et en passant une bonne trêve. On va essayer de les prendre à Saint-Etienne. On a une revanche à prendre et j'espère qu'on va la prendre."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life