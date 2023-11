ASSE - Paris FC : Batlles justifie son onze de départ et ses changements et fait son mea culpa

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Pour le match des 90 ans du club, l'AS Saint-Étienne a été battue ce samedi dans le Chaudron par le Paris FC (0-1), qui a donc mis à la série d'invincibilité des Verts. Après s'est exprimé au micro de beIN Sports, l'entraîneur forézien, Laurent Batlles, est passé en conférence d'après-match.

"Avec le recul, amener de la fraicheur sur cette équipe-là aurait été bien"

L'entraîneur forézien a notamment justifié les choix de son onze de départ, faisant quelque peu son mea culpa. "Je me suis posé pas mal de questions par rapport à la fraicheur de certains mais c'était difficile de sortir une équipe qui a performé. J'avais pour but d'essayer de la laisser le plus longtemps possible sur le terrain et de faire des changements en fonction du match et notamment si on avait ouvert le score. Avec le recul, amener de la fraicheur sur cette équipe-là aurait été bien mais on aurait aussi peut-être pas eu le même contenu", a analysé Laurent Batlles, qui a également justifié les changements qu'il a opéré durant la rencontre.

"Je voyais que dans le couloir de Léo Pétrot, ils avaient mis de la vitesse. C'était important pour moi de faire entrer plus de percussion avec Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg, une doublette offensive. Avec Gaëtan Charbonnier aussi en point d’appui en plus par rapport à Ibrahima Sissoko, qui a beaucoup donné lundi. J'espérais que ça amène plus de centres également. C'est dommage de prendre le but au moment où on fait les changements, parce que je pense qu'on aurait pu les mettre plus en difficulté. Après ils se regroupent derrière et c'est plus difficile. (...) Au moment où je fais les changements, je voulais les faire reculer plus, en mettant des joueurs dans le couloir gauche et Charbo en plus. Mais quand on prend le but, l'équipe en face recule et devient plus difficile à manoeuvrer. Ils ont bien joué le coup avec des ballons longs derrière la défense, on savait comment ils jouaient et l’ont bien fait ce soir.

