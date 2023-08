ASSE - QRM : Batlles réserve deux surprises dans son onze

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Battue lors deux premiers matchs de la saison contre Grenoble (1-0) et Rodez (2-1), l'AS Saint-Étienne retrouve ce samedi (19h) Geoffroy-Guichard où elle tentera de remporter ses premiers points face à Quevilly Rouen Métropole. Pour cette rencontre, Laurent Batlles devrait titulariser Niels Nkounkou au poste de piston gauche malgré qu'il soit en instance de départ, d'après le journal L'Équipe. Autre choix fort de l'entraîneur des Verts, c'est Mathieu Cafaro qui devrait accompagner Ibrahim Sissoko en attaque et ainsi remplacer Ibrahima Wadji, blessé à cheville et absent au moins un mois.

Les compos probables

ASSE : Larsonneur - Batubinsika, Briançon, Pétrot - Appiah, Fomba, Monconduit, Bouchouari, Nkounkou - Cafaro, Sissoko.

QRM : Leroy - Sissoko, Cissé, Cissokho, Loric - Pierret, Sangaré, Sidibé - Delaurier-Chobet, Yade, Soumano.

