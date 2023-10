ASSE : Romeyer épuisé et enfin prêt à lâcher le club ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L’ASSE sera-t-elle vendue un jour prochain ? Les supporters se posent sérieusement la question plus de deux ans après sa mise officielle sur le marché. Alors que deux nouveaux projets de reprise se trament en coulisses, comme révélé hier par But!, Jessy Moulin a donné son point de vue sur le sujet.

« De ce que j'ai compris, il était clairement disposé à vendre »

« J'ai eu Roland Romeyer, il y a quelque temps. Je l'ai appelé et il m'a clairement dit qu'il était fatigué et que c'était dur pour lui de gérer le club, a-t-il révélé à Peuple Vert. Il a quand même subi beaucoup de chose et de ce que j'ai compris, il était clairement disposé à vendre. Après, il aime le club et ne veut pas le vendre n'importe comment. »

Lancé sur les dernières informations sur la vente, l’ancien gardien de l’ASSE ne veut pas s’avancer. « J’ai cru entendre aujourd'hui qu'il y a des nouveaux investisseurs qui arriveraient. Ce n'est pas du tout une source du club et en c'est quelqu'un extérieur au club et il parait que ça sortirait dans les journaux dans pas longtemps. Je n'en sais pas bien plus sur l'identité », a-t-il conclu.

Podcast Men's Up Life