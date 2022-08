ASSE : un candidat au rachat affiche son soutien aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Le match entre l'AS Saint-Etienne et Nîmes (1-1) s'est disputé dans un Chaudron à huis-clos hier après-midi, conséquence des débordements survenus fin mai lors du barrage L1/L2 retour contre Auxerre. Mais certains invités de marque ont tout de même pu assister à la partie, tel Olivier Markarian, ancien sponsor du club via sa société Markal (qu'il a vendue) et ex-candidat à la reprise.

Très remonté contre Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, qu'il accuse de cacher des informations importantes sur la santé du club, Markarian reste un grand supporter de l'ASSE comme l'a prouvé son message sur Twitter : "Geoffroy-Guichard à huis clos, ce n'est pas vraiment notre Chaudron... La Ligue 2 n'est pas mon championnat préféré. Malgré cela, soutien à tout le staff et aux joueurs pour cette saison. Amicales pensées à tous les amoureux de ce club magique et qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Allez les Verts !"