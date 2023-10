FC Barcelone - Mercato : Deco en remet une couche sur Messi et tease son retour

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cet été, Lionel Messi, qui sortait de deux saisons contrastées au Paris Saint-Germain, a décidé de poursuivre sa carrière du côté de la MLS et de l'Inter Miami plutôt que de faire son retour au FC Barcelone. Nommé directeur sportif du Barça après que la Pulga ait fait son choix, Deco est de nouveau revenu sur la décision du septuple Ballon d'Or dans un entretien accordé à Lance, après l'avoir déjà fait il y a un peu plus d'un mois.

"Je suis sûr que Messi jouera son match d'adieu à Barcelone"

"Je n'étais pas présent lors des discussions sur le retour de Lionel Messi. Il est clair que Messi est l'une des figures les plus importantes de l'histoire du club. Il est heureux maintenant et c'est ce que je pense qu'il recherche dans sa carrière. Revenir à Barcelone aurait été incroyable car c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais les choses se sont terminées ainsi et on voit qu'il est heureux. Je suis sûr que Messi jouera son match d'adieu à Barcelone. Il sera toujours la plus grande idole de l'histoire du club", a assuré l'ancien milieu de terrain brésilien, qui a été le coéquipier de Lionel Messi au Barça de 2004 à 2008.

