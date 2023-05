FC Nantes : Kombouaré a un plan pour éviter l'explosion du vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Lundi, à deux jours du match décisif de Ligue 1 à Brest, l'ambiance était très tendue du côté du FC Nantes. Comme le rapporte le journaliste de Hit-West Simon Reungoat, les Canaris ont échangé longuement à la Jonelière avec une cinquantaine de supporters mécontents. Dans la foulée, les joueurs se sont réunis entre eux, sans le staff technique, pour effacer les tensions nées du passage à vide de la finale de Coupe de France. ?Explications à la Jonelière ?



Les joueurs du @FCNantes ont eu un long échange sur la situation du club avec une cinquantaine de supporters entrés à la Jonelière, au bord du terrain d’entraînement. La scène s’est terminée par quelques applaudissements. Objectif Brest mercredi. pic.twitter.com/LvSEXo6Sgg — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 1, 2023

Kombouaré vise trois victoires en six matchs...

Conscient qu'il risque de perdre le vestiaire et que les premières fissures sont visibles, Antoine Kombouaré a commencé à pacifier l'environnement. « Quand vous vivez cette déroute, des gens parlent. Comme moi, je dis parfois des choses après les matches, ce n’est pas toujours beau à entendre ou à voir. Ce qui est important, c’est que ça sorte (…) Nous, c’est un vestiaire où il y a de la testostérone, ça bouge un peu, moi je suis un peu sanguin. C’est comme dans une famille, parfois on s’engueule, ça s’accroche… Je préfère mille fois ça », a-t-il notamment glissé en marge de la première des six finales pour le maintien.

« C’est un autre championnat qui démarre, qui concerne quatre équipes. Parmi ces quatre équipes, il faut être dans les trois. Il faut rester calme : quel que soit le résultat de mercredi, il y a 18 points en jeu. Le principal, c’est que le 4 juin, on fasse partie des trois qui restent en Ligue 1 (...) Si on gagne nos deux matches de la semaine, vous allez dire qu’on est maintenu. Ce qui est faux. Je pense qu’avec trois victoires sur les six matches, on peut se maintenir », a martelé le Kanak qui a son plan pour rebooster le vestiaire.

… Et va créer un conseil avec ses cadres

Dans sa gestion au quotidienne, Antoine Kombouaré a prévu de faire quelques « petits changements » : « On va impliquer les joueurs dans les discussions. Pour qu’ensemble, on retrouve des solutions, parce que c’est avec eux. Je vais proposer des choses, et avec eux, discuter, échanger, les rassurer ». Selon Ouest-France, le Kanak envisage de créer une sorte de conseil des sages autour des cadres du vestiaire pour bien aborder la fin de saison.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Conscient du risque de désunion après l'humiliation subie par le FC Nantes en finale de Coupe de France, Antoine Kombouaré tente de recoller les morceaux. En conférence de presse, le Kanak a déjà fait amende honorable et proposé une solution.

Alexandre Corboz

Rédacteur