FC Nantes : les 3 raisons de se montrer optimiste malgré la défaite contre Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis le début de la saison, le FC Nantes a accueilli quelques gros morceaux à la Beaujoire. Reims, 5e du classement au coup d'envoi du match de cet après-midi, en était un, au même titre que Monaco (3-3) et l'OM (1-1). Contrairement aux deux matches cités, cela s'est terminé par une défaite (0-1) ce dimanche mais l'optimisme doit rester de mise. Certes, les Canaris n'ont pris aucun point lors des deux derniers matches (après le 0-4 à Lens) mais ils ont apporté la preuve qu'ils pouvaient lutter avec les meilleures formations du championnat, car les Rémois en font partie.

Un dimanche sans réussite

Bien organisés, les hommes de Pierre Aristouy sont avant tout solides. Ils ont cédé face à Ito cet après-midi mais rappelons que Reims est la seule équipe de Ligue 1 à avoir marqué lors de chacune des onze premières journées. Et puis, cette capacité à se démarquer, à trouver des espaces pour créer des angles de passe rappelle par moments le jeu à la nantaise disparu depuis vingt ans. Enfin, en attaque, Mostafa Mohamed fait planer un danger constat sur les défenses adverses. Ce dimanche, la réussite n'a pas été au rendez-vous, comme l'a prouvé l'immanquable manqué par Kader Bamba à la 92e, à un mètre de la ligne de but, mais en persévérant dans cette voie, en soutenant totalement Pierre Aristouy, le FC Nantes se prépare une saison beaucoup plus sereine que la précédente...

La fiche de Nantes-Reims

Le classement de la Ligue 1

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

78'



↻ Double changement opéré par le Coach pour revenir au score :



𝟬-𝟭 #fcnsdr pic.twitter.com/PjpRnaNNTl — FC Nantes (@FCNantes) November 5, 2023

Podcast Men's Up Life