FC Nantes - Mercato : Aristouy lâché par deux cadres titulaires cet été ?

Le maintien assuré, Pierre Aristouy va s’engager au FC Nantes pour les deux prochaines saisons. Le technicien de 43 ans s’est en effet mis d’accord avec ses dirigeants pour rester à la tête d’une équipe qu’il connaît désormais bien... avec quelques retouches à venir au mercato estival. S’il s’est déjà prononcé au sujet des arrivées - un quota de 5 à 6 signatures est annoncé - Aristouy s’attend à perdre du beau monde cet été.

Les départs de Blas et Lafont déjà actés ?

Un an après la perte de Randal Kolo Muani (Francfort), L’Équipe croit savoir que le FC Nantes va vendre Ludovic Blas, à un an de la fin de son contrat. Le transfert d’Alban Lafont serait également acté, sous réserve de propositions sportives à la hauteur dans le marché très particulier des gardiens. L’ailier nigérian Moses Simon ne sera pas retenu tandis que Moussa Sissoko non plus, même si son attitude est appréciée en interne. Pour ces deux derniers cas, il faut garder le conditionnel.

Pour résumer Maintenu au poste d’entraîneur principal du FC Nantes pour les deux prochaines saisons, Pierre Aristouy sait déjà quels sont ses besoins en terme d’effectif au mercato estival. Le technicien de 43 ans s’attend à des départs majeurs.

