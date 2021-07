FC Nantes – Mercato : la DNCG a frappé, deux pistes s'évanouissent

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En prononçant une interdiction de recrutement à titre onéreux à l'encontre du FC Nantes ainsi qu'un encadrement de masse salariale, la DNCG a sérieusement compliqué les plans des Canaris. Des plans qui étaient de toute façon de vendre les « bijoux de famille » (Louza, Kolo Muani, voir Blas, Simon ou Lafont) avec l'espoir de dégager des liquidités.

Ripart et Guillaume, ça sent mauvais

Forcément, la décision du gendarme financier français – si elle n'est sujette à aucun appel de la part du clan Kita – aura une incidence sur plusieurs pistes. Le Nîmes Olympique ou le VAFC n'allant pas faire de cadeaux aux courtisans de leurs meilleurs joueurs, il paraît aujourd'hui bien délicat pour le FC Nantes de faire signer l'excellent Renaud Ripart (28 ans) ou le buteur belge Baptiste Guillaume (26 ans), tous deux sous contrat pour encore deux ans (2023).

Des prêts possibles en provenance de Belgique

En revanche, le FCN a toujours le champs libre pour certaines négociations de Mogi Bayat en Belgique sous la forme de prêt avec (ou sans) option d'achat. On pense notamment au défenseur Sébastien Dewaest (KRC Genk, 30 ans), à l'ailier iranien Ali Gholizadeh (Charleroi, 25 ans) ou encore à l'ancien avant-centre de Sochaux Chris Bedia (Charleroi, 25 ans). Ce sera d'autant plus facile à Charleroi du fait de la proximité entre le directeur sportif officieux du FCN et son frère Mehdi, président du club local.

Germain, tête de gondole des joueurs libres qui peuvent signer

Enfin, il ne faut pas négliger l'attrait du FC Nantes pour les joueurs libres. Depuis le début de l'été, les noms du latéral gauche anciennement à Strasbourg Lionel Carole (30 ans), du milieu Lucas Deaux (32 ans) sont évoqués pour un retour à la Jonelière. Valère Germain (31 ans) est également dans le viseur de longue date même si ses prétentions salariales et son envie de rejoindre l'étranger sont des freins à sa venue. Après, comme l'a déjà dit Antoine Kombouaré, adepte du remplacement poste pour poste, le FCN peut garder un effectif en l'état si aucun autre départ n'intervient.