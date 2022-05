Les Girondins veulent faire du sale à Angers, Ekitike de retour à Reims, Gameiro porte Strasbourg

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins prêts à "faire du sale" à Angers

Sachant que Saint-Etienne (17e) ne jouera que mercredi à Nice, les Girondins de Bordeaux ont une opportunité unique de mettre la pression sur leur concurrent pour la place de barragiste. Mais pour cela, il leur faudra s'imposer à Angers cet après-midi. Après la défaite à domicile contre Bordeaux, David Guion a demandé à ses joueurs de se faire violence. Message reçu pour Gideon Mensah, qui a déclaré en conférence de presse : "On va aller à Angers pour jouer un peu sale. On croit en nous, dans nos têtes, ce n'est pas encore fini. On a trois finales, il faut qu'on gagne tous les matches". Un succès cet après-midi au stade Raymond-Kopa et les Bordelais reviendraient à une longueur des Verts...

Ekitike de retour pour Reims-Lens

Absent depuis trois mois et une blessure aux ischio-jambiers contractée contre Brest, Hugo Ekitike fait son retour dans le groupe du Stade de Reims appelé à défier Lens cet après-midi. Une rencontre sans enjeu pour les Champenois, déjà maintenus, qui explique qu'Oscar Garcia devrait laisser son jeune attaquant sur le banc au coup d'envoi et lui offrir du temps de jeu en seconde période.

Gameiro salué par Stéphane... et Der Zakarian

Auteur d'un gros match sur la pelouse de Brest (1-0) hier après-midi, Kévin Gameiro a inscrit l'unique but de la rencontre. Sa performance a été saluée par Julien Stéphan, qui a salué "ce joueur sans cesse tourner vers le collectif", mais également par l'entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, qui a invité ses jeunes attaquant à s'en inspirer !

Lorient n'aime pas les entames

Opposé ce dimanche à la meilleure équipe à l'extérieur (l'OM), Lorient devra faire attention à son entame de match. En effet, L'Equipe rappelle que sur ses 59 buts encaissés depuis le début de la saison, 21 l'ont été lors de la première demi-heure. Une anomalie pour une Ligue 1 où les différences se font généralement en deuxième période. Une chance pour les Merlus : les Marseillais souffrent des mêmes maux !

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur