OM – Mercato : un joueur du FC Barcelone serait dans le viseur !

Si l’on en croit différentes sources, l’OM suivrait avec attention le dossier du joueur français du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo.

On vous le disait plus tôt ce matin sur notre site : l’OM est en train de s’activer pour son mercato estival. Avec, notamment, la signature de l’ancien Havrais, Pape Gueye, et de l’intérêt, désormais connu, pour le jeune défenseur argentin du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi.

Ce matin, dans son édition du jour, le quotidien marseillais, La Provence, assure qu’un grand espoir français figure également sur les tablettes du club. Et ce grand espoir, selon Footmercato, serait le défenseur français du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo. Prêté à Schalke 04 au cours des derniers mois, le joueur, âgé de 20 ans, n’a pas vraiment convaincu et retournera donc en Catalogne pour préparer la prochaine saison.

Prêt sans option d’achat

Seule ombre au tableau, et elle n’est pas compliquée à deviner : le tarif du joueur. Estimé au Barça à près de 25 millions d’euros. L’OM ne pourra donc tenter qu’un prêt. Et sans option d’achat. Impossible ? Non. Mais on devine tout de même l’envie du club catalan de remplir ses caisses au cours des prochaines semaines avec des transferts secs. Et non des prêts.