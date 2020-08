PSG – Mercato : Leonardo mis à mal dans le dossier Ndombélé

Durant ce marché des transferts, Leonardo cherchera à densifier l’entrejeu du PSG. Plus en odeur de sainteté à Tottenham, Tanguy Ndombele (24 ans), sous contrat jusqu’en 2025, représente une formidable opportunité de marché pour le club de la capitale.

Problème, les qualités de l’international français affole beaucoup de monde sur le marché européen. Le FC Barcelone est venu aux renseignements concernant la situation de Ndombele. Selon Fabrizio Romano, journaliste très bien renseigné sur le mercato, l’Inter Milan s’intéresse au natif de Longjumeau.

L’ex-Lyonnais serait même devenu la priorité d’Antonio Conte. Arrivé à Londres l’été dernier, pour 60 millions d’euros, Ndombele ne sera pas bradé par les Spurs. Pour faire baisser l’addition, les Interistes réfléchissent à inclure un joueur. D’après Gianluca DiMarzio, les noms de Brozovic, Perisic ou Skriniar séduiraient le Special One.

Autre mauvaise nouvelle pour le PSG, les relations entre Tottenham et l’Inter Milan sont idylliques. En janvier dernier, les deux entités avaient trouvé facilement un accord pour le transfert de Christian Eriksen. Pour Leonardo, il va falloir s’activer s’il veut mettre la main sur Tanguy Ndombele.

Inter are ready to start talks with Tottenham for Tanguy Ndombele. He’s a real target as midfielder for Antonio Conte. The two clubs will also consider some swap deals on next weeks – good relationship after Eriksen deal. 🇫🇷 @SkySport #THFC #Inter #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2020