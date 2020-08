RC Strasbourg : le premier sermon de Laurey trouve un écho dans le vestiaire

false

Battu au Moustoir par le FC Lorient après avoir pourtant mené (1-3), le RC Strasbourg doit déjà fait son autocritique. Adrien Thomasson l’a bien compris.

Le RC Strasbourg n’a pas débuté sa saison de la meilleure manière à Lorient. Malgré un but d’avance à la pause, les hommes de Thierry Laurey ont courbé l’échine et sont repartis du Moustoir avec une défaite dans les valises (1-3).

En conférence de presse, l’entraîneur du club alsacien a déjà sermonné ses joueurs pour leur incapacité à avoir su maintenir leur niveau en seconde période. Adrien Thomasson lui a emboité le pas et validé sa première mise au point de la saison.

« En première mi-temps, on a dominé la rencontre, mais en deuxième on a donné les deux premiers buts en cadeaux, et ça, en Ligue 1 ça ne pardonne pas, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Direct Racing. À partir de ça, c’était difficile de prétendre à une victoire. Il est vrai que la situation du club avec le Covid-19 était difficile à gérer pour toute l’équipe mais il faut s’adapter et aller de l’avant. »