Stade Rennais : Mercato, Europe, les vérités de Julien Stéphan

false

Alors que le Stade Rennais est qualifié pour la Ligue des Champions, son entraîneur, Julien Stéphan, cherche à calmer le jeu. Instructif.

C’est un entretien ô combien intéressant que Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, a accordé à l’Agence France Presse. Et qui démontre, si besoin était, à quel point le technicien refuse de s’enflammer quant à la participation du SRFC au tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Stéphan a encore en tête l’exemple lillois de la saison dernière (dernier de son groupe, 0 victoire) et tient donc à prévenir son monde. Extrait : « Déjà on n’est pas qualifiés. Et si par bonheur on peut y accéder, on sait très bien que c’est une autre dimension. On l’a vu avec Lille cette année, qui pourtant avait un effectif de très bonne facture, un budget qui est le double du nôtre et qui n’a pas réussi à gagner un match dans son groupe avec l’Ajax, Valence et Chelsea. Le niveau est très, très élevé, il faut à la fois de l’expérience et beaucoup de maturité pour s’en sortir. C’est un autre monde. Pour l’instant, on n’y est pas encore. »

« Renforcer cet effectif par des joueurs qui ont de l’expérience, ou qui ont aussi un potentiel pour pouvoir continuer à nous faire grandir. »

Avant d’évoquer LE sujet du moment : le mercato d’été. Là-encore, Julien Stéphan a bien conscience que le Stade Rennais devra se renforcer si il souhaite faire bonne figure la saison prochaine. « L’objectif, c’est vraiment d’essayer de garder le noyau dur qui a terminé 3e du championnat, qui a fait une demi-finale de Coupe de France, pour aussi garder les acquis de notre année en commun. Et renforcer cet effectif par des joueurs qui ont de l’expérience, ou qui ont aussi un potentiel pour pouvoir continuer à nous faire grandir. »