ASSE-Exclu But! : sa saison, sa relation avec Puel… Mahdi Camara se confie

Sa saison à l’ASSE, ses objectifs, la course au maintien, la finale de Coupe de France contre le PSG : Mahdi Camara s’est confié à But ! Morceaux choisis (1/3)

But! : Mahdi, que vous ont apporté vos six mois à Laval, la saison dernière ?

Mahdi CAMARA : J’ai beaucoup appris là-bas. J’avais demandé à être prêté. J’avais passé la première partie de saison en réserve et je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas rester toute une saison à jouer aussi peu de matches. Ça m’a fait du bien de gratter du temps de jeu même si c’était en National. Ça a été une belle expérience. Le regret, c’est d’avoir fini 4e alors que les trois premiers montaient. On n’est pas passés loin. On avait une belle équipe. Franchement, j’ai été surpris. C’est vraiment un bon club, familial. Je suis devenu supporter !

Vous avez joué mais aussi marqué des buts…

Oui. J’en ai mis 3. J’avais pas mal de liberté. J’ai pu en profiter.

L’été dernier, est-il vrai que vous auriez pu être à nouveau prêté ?

Oui. Des clubs s’étaient positionnés.

A quel niveau ?

Il y avait des clubs de L2. Mais je n’étais pas très chaud. Après mon expérience à Laval, je me sentais assez costaud. Je voulais tenter le coup ici. M’imposer à l’ASSE, ça a toujours été mon objectif.

« Je me sentais bien alors je ne me suis pas affolé. Je me suis dit que ça allait venir, qu’il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. »

En début de saison, avec Ghislain Printant, vous n’avez pas beaucoup joué…

J’avais fait une bonne préparation. Aux Etats-Unis, en Angleterre, j’avais fait de bons matches. Je me sentais bien alors je ne me suis pas affolé. Je me suis dit que ça allait venir, qu’il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Et ça a fini par payer.

C’est la première saison où vous jouez autant…

Je suis content, c’est clair. Le coach me fait confiance. Ça fait plaisir. J’enchaîne. Mais ce n’est pas pour ça que je me sens installé. Je m’entraîne toujours autant. Il n’y a jamais rien d’acquis. On sait bien que ça peut vite tourner dans ce métier. Si je veux poursuivre ma progression, il ne faut surtout pas que je baisse en intensité.

Quel est le discours du coach ?

Il connait mes qualités. Il sait que j’aime bien harceler, gratter des ballons et me projeter. Il me demande de beaucoup courir, de me donner à fond, de jouer simple. Il insiste sur les premières touches, l’orientation.

Vous vous sentez 50% défensif 50% offensif ?

Je pense que mes qualités sont surtout défensives, je suis avant tout un récupérateur. Mais j’aime me projeter et aller vers le but. J’ai toujours mis mes 4-5 buts par saison. J’étais attaquant avant de venir à Saint-Etienne. J’ai encore quelques restes !

