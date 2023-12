Still a un courtisan anglais, le LOSC talonne le Real Madrid, Fabregas tacle l'AS Monaco

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Stade de Reims : Still dans le viseur de Sunderland

Selon The Guardian, Sunderland, pensionnaire de L2 anglaise, aurait des vues sur l'entraîneur du Stade de Reims, Will Still. Le propriétaire des Black Cats, Kyril Louis-Dreyfus, qui est également actionnaire minoritaire de l'OM, suit avec assiduité la Ligue 1 et il est tombé fan du Belge. Néanmoins, vu la réussite de ce dernier en Champagne, il y a peu de chances qu'il accepte de rejoindre un club du milieu de tableau de Championship (9e).

LOSC : les Dogues talonnent le Real Madrid et Leverkusen

Le LOSC de Paulo Fonseca est invaincu depuis 12 matches toutes compétitions confondues. Parmi les cinq grands championnats, seuls le Real Madrid (13) et le Bayer Leverkusen (20) ont fait mieux, ce qui situe la performance des Dogues.

AS Monaco : Fabregas se paye la mentalité du club

Désormais entraîneur de Côme, Cesc Fabregas a accordé une interview à La Gazzetta dello Sport dans laquelle il a pointé du doigt la mentalité de l'AS Monaco, seul club de sa carrière où il n'a pas senti la rage de vaincre : "Wenger était un maître pour les jeunes, Mourinho pour la façon dont il motive les joueurs, Conte pour l’énergie qu’il transmet, Guardiola pour la tactique. Cependant, ils ont tous un point commun : ils veulent gagner. Je n’ai jamais été dans un vestiaire où un message différent était véhiculé. Seulement à Monaco, en France, où je ne l’ai pas ressenti. Personnellement, j’ai toujours joué pour gagner".

Mais aussi...

MHSC : Tamari estime que Clermont a cassé quelque chose

Au cours d'une interview au site officiel, l'attaquant jordanien de Montpellier Mousa Tamari a confirmé que lui comme ses partenaires accusaient une baisse de régime. Il met ça sur le compte de la déception de voir le match contre Clermont, remporté 4-2, rejoué (et perdu 0-1) à cause du jet d'un pétard sur le gardien auvergnat : "On doit continuer à se battre ensemble pour remonter au classement. J'ai parfois l'impression que le match à rejouer contre Clermont que nous avions gagné, a cassé quelque chose mais on doit passer à autre chose et ne plus y penser".

RC Strasbourg : une enveloppe de 35 M€ au Mercato ?

Selon L’Équipe, il est prévu que le RC Strasbourg bénéficie d’une nouvelle enveloppe épaisse sur le mercato de janvier, de l’ordre de 30 M€ à 35 M€. « L’argent n’est pas un problème », est-il régulièrement expliqué à des agents de joueurs parfois dubitatifs à l’idée d’envoyer leurs clients au RCSA au vu des difficultés actuelles de l’équipe. Pour renforcer son effectif, le club alsacien s’attend à renforcer le poste de latéral gauche où l’Ukrainien Eduard Sobol, sur le départ cet hiver, n’est pas perçu comme une solution de choix pour concurrencer Thomas Delaine. Amateur de dispositifs dotés d’attaquants excentrés, Patrick Vieira espère pouvoir densifier ce secteur de jeu avec les venues de deux éléments supplémentaires alors que la question de l’arrivée d’un nouveau défenseur central se pose aussi afin de pallier les départs attendus de Sylla (Côte d’Ivoire) et Sow (Guinée) à la CAN (13 janvier- 11 février) et d’anticiper ceux de Gerzino Nyamsi et Lucas Perrin, en fin de contrat dans 18 mois. Le recrutement d’un milieu axial aurait également été évoqué, notamment celui d’Andrey Santos (Chelsea, 19 ans).

ESTAC : Guion a demandé un audit

David Guion est devenu hier officiellement l’entraîneur de l’ESTAC. Deux mois après son éviction des Girondins de Bordeaux, l’intéressé a très vite accepté un nouveau challenge. Avec encore de la « fraîcheur ». « Je n’étais pas lassé. J’ai vite tourné la page et me suis focalisé sur l’Estac avec enthousiasme, a-t-il dit lors de sa présentation à la presse. En accord avec le club, j’ai demandé une sorte d’audit sur les ressources du club dans le domaine technique. Il y a des compétences en interne. Et comme la trêve hivernale arrive très vite, on verra à ce moment-là si le staff doit être ajusté. Gilles Salou (coach adjoint de la réserve) sera à mes côtés, au moins pour les deux derniers matches de l’année. Sur les deux derniers matches, l’équipe a montré un état d’esprit extraordinaire. Mais je connais la Ligue 2, qui est exigeante. On reste proches de la zone de relégation. Tant que nous n’aurons pas 45 points au classement, je ne serai pas tranquille. »

Voici la une du journal L'Équipe du jeudi 7 décembre 2023 : https://t.co/ACQAgMkjvc pic.twitter.com/FaywYXlDcR — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 7, 2023

Podcast Men's Up Life