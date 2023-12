LOSC, OM : la mise au point de Fonseca sur son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre. "Bafodé Diakité s’est fait opéré hier (lundi) à l’hôpital, mais tout s’est bien passé. Il commence déjà la récupération qui sera longue. Ensuite, nous avons Tiago Djalo, qui poursuit son retour et également Ivan Cavaleiro. Il a le même problème qu’il avait avant, sur l’adducteur. Les trois ne sont pas prêts pour le match."

"Je suis ambitieux mais je suis aussi très content à Lille"

Durant ce point presse, le technicien portugais a, par ailleurs, été interrogé sur son avenir. "Je suis ambitieux mais je suis aussi très content ici. J’aime beaucoup travailler ici. Le futur, je ne sais pas et je ne suis pas préoccupé par ça. Je suis totalement concentré sur ce que nous pouvons faire cette saison, c’est ma préoccupation principale. Mon futur, ce n’est pas important. Honnêtement, je ne pense pas à ça. Mais je suis ambitieux. Je veux progresser toutes les saisons. On va voir", a répondu l'ancien coach de l'AS Roma, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club lillois et annoncé dans le viseur de l'OM pour l'après-Gattuso.

Tu peux suivre la conférence de presse en live dès maintenant sur YouTube ➡️ https://t.co/3qWpKzyOyl#RCSALOSC

