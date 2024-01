OM, FC Nantes : le clash entre Ounahi et Mohamed rebondit !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Parti en Côte d'Ivoire disputer la CAN 2024 avec le Maroc, Azzedine Ounahi a fait polémique avec sa célébration contre la Tanzanie (3-0). Après son but, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a imité un bébé qui pleure. Le geste a été interprété par beaucoup comme une réponse à Mostafa Mohamed, qui avait lui-même déjà répondu au Marocain après des critiques sur le jeu de l'Égypte. "Je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées", avait lancé l'attaquant du FC Nantes à Azzedine Ounahi.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, a calmé le jeu concernant cette polémique, assurant que que son joueur n'avait pas répondu aux Égyptiens et à Mostafa Mohamed.

Pendant ce temps-là, Mohamed fait encore parler la poudre

De son côté, Mostafa Mohamed continue, lui, de briller avec les Pharaons lors de cette CAN 2024. Déjà buteur lors du premier match contre le Mozambique (2-2), l'attaquant du FC Nantes a refait trembler les filets ce jeudi lors du deuxième match face au Ghana (2-2), sauvant sa nation de la défaite. C'est donc un début de compétition tonitruant que fait l'ancien joueur du Galatasaray avec les Pharaons.

Podcast Men's Up Life