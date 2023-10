OM - Le Havre : les 5 enseignements du probant succès marseillais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Gennaro Gattuso a enfin connu le goût de la victoire sur le banc de l’OM (3-0). Et celle-ci fut belle ! Grâce à des buts signés par Sangante (19e, csc), Aubameyang (21e) et Sarr (85e), le club phocéen s’est imposé sans trembler malgré un premier quart d’heure balbutiant. L’expulsion de Ndiaye après deux cartons jaunes et juste avant la pause (40e) a permis aux Marseillais d’avoir la mainmise pendant toute la seconde période. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre à sens unique :

Balerdi marque encore des points

Titulaire avec le forfait de Samuel Gigot, Leonardo Balerdi a encore marqué des points. Après sa solide partition contre Brighton (2-2), le défenseur argentin a tenu la baraque en charnière et a même fait lever les foules avec un geste de grande classe peu après la pause (52e).

Fin de malédiction pour Aubameyang !

Bien servi par Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé un subtil piqué pour tromper Arthur Desmas et doubler la mise (21e). Une réalisation parfaite, qui lui permet d’ouvrir son compteur en Ligue 1 et de mettre fin à une disette de 21 tirs sans marquer.

Harit en leader, Sarr et Ndiaye en dynamiteurs

Gattuso avait fait le choix d’une composition offensive, bien lui en a pris : tous ses choix ont été bons en attaque ! Placé derrière Aubameyang, Amine Harit a été étincelant et filtré beaucoup de ballons pour ouvrir des brèches aux dynamiteurs Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye. Ce dernier, qui a vendangé une grosse occasion à bout portant (79e) a été déterminant pour l’ouverture du score. Sarr, lui, a clôturé la marque sur une talonnade lumineuse de PEA (86e).

Une banderole saignante contre la LFP et l’UEFA

Pour la première de Gennaro Gattuso au Vélodrome, en Ligue 1, les supporters avaient réservé une petite surprise... à l’UEFA et à la LFP afin de protester contre les horaires des matches. « OM-Brighton 18h45, OM-Le Havre 13h, UEFA-LFP : Même combat », ont ainsi fustigé les MTP. Gentillet mis bien placé.

Du temps de jeu pour Kondogbia

Le match en mains, Gattuso en a profité pour donner du temps de jeu à Geoffrey Kondogbia (73e). De retour de blessure, le milieu centrafricain a remplacé un Azzedine Ounahi qui a fait partie des Marseillais qui ont le plus couru du match.

