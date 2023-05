OM - Mercato : Liverpool offre un nouveau courtisan à Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Les journalistes spécialisés dans les transferts assurent qu'en dépit de sa saison difficile, Mattéo Guendouzi intéresse plusieurs clubs anglais. Et que le jeu des enchères devrait valoir à l'OM une belle indemnité. On savait qu'Aston Villa et West Ham étaient sur les rangs, le club de Birmingham car son entraîneur, Unai Emery, est fan d'un joueur dirigé à Arsenal. Mais une troisième écurie vient d'entrer dans la danse, selon le Turc Ekrem Konur.