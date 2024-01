OM - Mercato : une première offre est partie pour Truffert (Stade Rennais) !

Après RMC Sport, c'est au tour de Foot Mercato et La Tribune Olympienne de confirmer l'intérêt de Olympique de Marseille pour le latéral gauche du Stade Rennais, Adrien Truffert.

D'après La Tribune Olympienne, les dirigeants marseillais auraient déjà formulés une première offre à leurs homologues rennais pour s'attacher les services de l'international français. Mais cette accélération de l'OM avec Adrien Truffert aurait aussi pour but de faire bouger l'Hellas Vérone dans le dossier Josh Doig, le club italien n'ayant toujours pas répondu à la première offre olympienne pour le latéral gauche écossais.

➡️ Renseignements pris la piste Truffert est bien réelle et elle a aussi pour but de faire bouger l'Hellas Vérone sur Doig.



➡️ Le premier club qui acceptera l'offre de l'OM entre Rennes et Hellas ✅️



➡️Pas de départ de Renan Lodi. Mise en concurrence#MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/rL1TNIvuva