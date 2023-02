RÉCAP'

Si vous n'avez pas pu suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 21 février 2023. Et le PSG fait encore et toujours la Une de l'actualité avec ses innombrables manœuvres en coulisses qui pourraient aboutir au départ de Luis Campos et Christophe Galtier en fin de saison.