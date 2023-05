PSG, FC Nantes : Galtier snobé aux Trophées UNFP, Domenech vole à sa rescousse !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Christophe Galtier vit une saison difficile. Au centre de plusieurs polémiques explosives (char à voile, Ramadangate, niveau de jeu), l’entraîneur du PSG a été oublié des trophées UNFP pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Dans L’Équipe, Éric Roy, son homologue du Stade Brestois, consent que « ça peut paraître étonnant puisqu’il est en tête du championnat. » Raymond Domenech, lui, va même plus loin dans son analyse.

« Il lui a fallu gérer ses stars, cela n’a rien d’évident »

« C’est surprenant et quelque part aussi injuste, souffle l’ancien coach du FC Nantes et actuel président de l’Unecatef (le syndicat des entraîneurs). Même si Christophe possède la meilleure équipe, être champion n’est pas aussi simple que ce que les gens pensent. Il lui a fallu gérer ses stars, dans une saison particulière avec la Coupe du monde au milieu. Cela n’a rien d’évident. »

