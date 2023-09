PSG : une figure de l’OM atomise Messi et Neymar après leurs propos assassins sur Paris

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Hier, dans un entretien accordé à O Globo, Neymar a confié avoir vécu « l'enfer » au PSG avec son pote Lionel Messi. Des propos qui rejoignent les déclarations de la Pulga qui depuis son arrivée à l’Inter Miani n’hésite pas à balancer des piques au club de la capitale. « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG », a répondu le PSG dans l’Equipe ce Lundi.

Robert Pirès détruit Messi et Neymar

Interrogé sur les propos de Neymar et Lionel Messi, Robert Pirès a détruit l’attitude des deux anciennes stars du PSG, « J’appelle ça des pleureuses. Tu es joueur professionnel et il faut savoir supporter la pression. Quand tu es bon, tu es content de recevoir des éloges et quand tu n’es pas bon, ça fait partie du jeu », a-t-il expliqué avant de parler de son expérience.

« On a tous été critiqués, moi le premier. Quand je suis arrivé à Arsenal, on disait 'qui c’est lui ? Il est là pour remplacer Overmars, il est nul’. J’ai continué à travailler et ça a fini par payer » a noté l’ancien de l’OM dans Canal +. Des propos qui seront certainement validés par les suiveurs et fans du PSG très déçus par le comportement de Lionel Messi et Neymar.

