PSG : Neymar règle violemment ses comptes avec Paris en parlant au nom de Messi

Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Pas dans les plans du PSG, Neymar a quitté le club de la capitale ces derniers jours pour rejoindre l’Arabie saoudite et le club d'Al-Hilal. Dans le viseur des supporteurs parisiens, le Brésilien était à bout lui dont l’hygiène de vie a été reprochée tout au long de son séjour dans le club francilien. À l’approche de ses débuts avec l’écurie saoudienne, l’ancienne star du PSG n’a pas hésité à détruire son ancien club.

Neymar défend Lionel Messi

"À Paris, on a vécu l'enfer"

Dans un entretien pour O Globo, Neymar a été interrogé sur le départ de Lionel Messi au PSG. « J'ai été très heureux de l'année qu'il a faite, mais en même temps très triste, parce qu'il a vécu les deux côtés de la médaille, il est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l'enfer, on a vécu l'enfer, lui et moi », a-d’abord expliqué la star brésilienne.

« On est en colère, parce qu'on n'est pas là pour rien (au PSG), on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer de marquer l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir marquer l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi », a regretté Neymar pour le quotidien brésilien.

Neymar pointe du doigt le traitement accordé à Messi

Parti en Arabie saoudite sans l’accord du PSG en fin de saison, Lionel Messi a été mis à l’écart par le club de la capitale. Déjà dans le viseur des supporteurs parisiens en raison de son attitude, l’Argentin a très mal digéré cet épisode lui qui n’hésite pas à envoyer des piques au PSG ces dernières semaines depuis sa signature à l’Inter Miami. Neymar est revenu sur son traitement.

« Messi est parti du PSG d'une manière que, en termes de football, il ne méritait pas. Pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tous ceux qui le connaissent le savent, c'est un gars qui s'entraîne, qui se bat, qui se met en colère s'il perd, et il a été injustement inculpé à mon avis », a confié l’offensif de 31 ans visiblement rancunier aussi envers le PSG et les supporteurs parisiens.

