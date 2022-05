Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

La grosse info : le PSG vraiment prêt à tout pour conserver Mbappé mais...

Le Qatar aurait abattu sa dernière carte pour conserver Kylian Mbappé : un salaire de plus de 50 M€ annuels mais, surtout, une réelle influence sur la politique sportive du club. Cependant, le natif de Bondy serait tout de même plus proche de signer au Real Madrid que de prolonger au PSG.

Pour résumer Désireux de conserver Kylian Mbappé à n'importe quel prix, le PSG serait prêt à le laisser influer sur sa politique sportive. Cependant, le champion du monde serait quand même décidé à rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine.

