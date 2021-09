Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le champion du monde n’a pas du tout apprécié que les dirigeants du PSG n’accèdent pas à sa volonté de rejoindre le Real Madrid alors que le club espagnol avait formulé une offre satisfaisante et qu’ils lui avaient promis de le laisser partir.

Son vrai-faux départ a fait beaucoup de mal à Mbappé

Kylian Mbappé ne digère pas du tout le fait que le PSG l'ait retenu alors que le Real Madrid avait formulé une offre satisfaisante. Non seulement le natif de Bondy partira libre en juin prochain mais, en plus, il compte en faire baver à al-Khelaïfi et Leonardo.