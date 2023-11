PSG - Mercato : le transfert mystère, l'identité du joueur a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Comme nous vous l'avons relayé ce mercredi, Hasan Arat, candidat à la présidence de Besiktas, a annoncé sur son compte Instagram que le club turc aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert d'un joueur sans pour autant donner son nom. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'HUGO EKITIKE Ekitike serait le joueur mystère ! D'après les informations du média turc, A Spor, ce joueur serait Hugo Ekitike. Indésirable au PSG et déjà tout proche de quitter le club parisien lors du dernier mercato estival, l'ancien Rémois pourrait donc rallier la Turquie. Encore faut-il qu'il accepte de rejoindre le club stamboulioute. Ce qui est loin d'être sûr, surtout lorsqu'on se rappelle qu'Hugo Ekitike a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort l'été dernier. 🚨Pour @aspor🇹🇷, Ekitike pourrait rejoindre Besiktas après un accord entre Hasan Arat et Nasser al-Khelaifi pour une coopération entre les deux clubs.@fotomac🇹🇷, annonce également qu'un accord avait été conclu sur un joueur anonyme dans la coopération entre Beşiktaş et le PSG. https://t.co/PMrhpBz3G7 — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) November 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer C'est pour le transfert d'Hugo Ekitike que les dirigeants du Paris Saint-Germain et de Besiktas seraient parvenus à un accord. Encore faut-il qu'il accepte de rejoindre le club stamboulioute.

Fabien Chorlet

Rédacteur