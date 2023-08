PSG - Mercato : le FC Barcelone a trouvé un nouveau moyen de bloquer Dembélé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dans un monde idéal, le PSG voulait qu'Ousmane Dembélé passe sa visite médicale, signe son contrat et participe à son premier entraînement sous les ordres de Luis Enrique lundi. Et qu'il soit disponible pour la 1ère journée de championnat contre Lorient samedi soir. Mais c'était sans compter le FC Barcelone, qui l'a mauvaise d'avoir vu filer son ailier pour lequel il a beaucoup donné (d'argent et de temps) en recevant peu. Les Blaugranas ont trouvé un nouveau moyen de pourrir la vie de Dembélé, et donc du PSG. Ils pourraient le bloquer jusqu'au 21 août !

Bloqué jusqu'au 21 août ?

Mundo Deportivo révèle que les avocats du FCB négocient avec les représentants de Dembélé pour la répartition des 50 M€ de la clause libératoire. Les deux parties devaient se partager cette somme à condition qu'une série de mesures soient respectées. Ce qui n'a pas été le cas. Les discussions portent donc sur une répartition plus à l'avantage du Barça, qui estime en plus que les exigences de l'agent de Dembélé il y a un an étaient déloyales car elles ne respectaient pas l'état financier du club ni les sommes investies préalablement. Tant qu'il n'y aura pas d'accord, le FCB conservera son joueur. Et quelque chose nous dit que vu la rancœur accumulée en Catalogne, ça va chipoter jusqu'à la date limite du 21 août !

