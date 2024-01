PSG - Mercato : Paris a donné sa réponse pour Sancho et les trois joueurs de Chelsea

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi, les dirigeants du Paris Saint-Germain se seraient vus proposer de nombreux joueurs par des clubs ou des agents à l'approche du mercato hivernal.

Le PSG ne veut aucun de ces joueurs

L'ailier gauche de Manchester United, Jadon Sancho, et trois joueurs de Chelsea (Marc Cucurella, Conor Gallagher et Noni Madueke) auraient notamment été proposés au champion de France en titre. Mais d'après le compte Twitter @PSGInside_Actu, le PSG aurait refusé tous les joueurs qu'ils lui ont été proposés. Le latéral droit de l'AS Roma, Zeki Çelik, et deux joueurs de Manchester City (Kalvin Phillips et Sergio Gomez) feraient aussi partis de ces joueurs proposés à Paris.

