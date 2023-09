PSG, Real Madrid - Mercato : énorme rebondissement pour la prise de parole de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

En début d'après-midi, nos confrères de Foot Mercato ont annoncé que Kylian Mbappé devrait être présent ce lundi en conférence de presse à partir de 16h30 en compagnie de Didier Deschamps.

Mais d'après Le Parisien et RMC Sport, on ne devrait finalement pas voir ce lundi le capitaine des Bleus devant la presse. Comme avant la réception de l'Irlande, c'est Antoine Griezmann, le vice-capitaine, et non Kylian Mbappé qui devrait se présenter ce lundi après-midi en conférence de presse à la veille du match amical contre l'Allemagne. Une nouvelle fois encore, le natif de Bondy a donc feinté les médias.

🇫🇷 Didier Deschamps et son vice-capitaine Antoine Griezmann répondront aux questions des journalistes ce lundi à partir de 16h30 depuis Dortmund, où l'équipe de France affronte l'Allemagne en match amical mardi (21h).https://t.co/F8mWOQqNIv pic.twitter.com/aeWc0GmT4L — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2023

