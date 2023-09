PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé va enfin sortir du silence sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors qu'il a été annoncé que Kylian Mbappé pourrait venir en conférence de presse avant le match entre l'équipe de France et l'Irlande (2-0), c'est finalement Antoine Griezmann qui s'était présenté devant la presse.

Mbappé va enfin parler !

Mais ce lundi, la star du Paris Saint-Germain devrait enfin prendre la parole puisqu'il devrait être présent en conférence de presse à partir de 16h30 en compagnie de Didier Deschamps, d'après nos confrères de Foot Mercato. Kylian Mbappé, qui ne s'est plus exprimé publiquement depuis le 15 juin dernier et sa dernière conférence de presse avec les Bleus, devrait à coup sûr être questionné sur son été agité et son avenir par les journalistes.

