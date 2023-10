RC Lens : après Danso, Wahi s'est aussi blessé !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Les coups durs s'enchaînent pour le RC Lens ! Après Neil El Aynaoui et Kevin Danso, c'est Elye Wahi qui s'est blessé durant cette trêve internationale. De nouveau titulaire ce mardi avec l'équipe de France Espoirs contre Chypre, le nouveau numéro 9 des Sang et Or est sorti sur blessure au retour des vestiaires, touché à la cheville gauche.

Matsima pour le 5-0 !

Sans point noir : Elie Wahi est bien sorti sur blessure pic.twitter.com/q05IdDR28E — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2023

