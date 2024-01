RC Lens Mercato : Der Zakarian ouvre la porte au départ d'Estève

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Comme relayé sur notre site en début de journée, le recrutement de Maxime Estève est assez mal engagé à Lens. Le club anglais de Burnley aurait fait une offre de 12 M€, assortie de 2 M€ de bonus et 15% de plus-value sur une revente pour le défenseur de 21 ans. Le journaliste de France Bleu Bertrand Queneutte a assuré que des négociations étaient encore en cours entre le MHSC et la direction lensoise mais qu'il était difficile de savoir si Estève allait quitter l'Hérault ou rester.

"S’il doit partir, ça se fera lundi, mardi ou même mercredi"

Ce samedi, l'entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian, a pourtant ouvert la porte à un départ avant la clôture du marché hivernal : "Pourquoi il ne jouerait pas dimanche ? Aujourd’hui, il est prévu qu'il joue contre Lille. S’il y a un départ, on avisera mais pour le moment, il est parti pour jouer. S’il doit partir, ça se fera lundi, mardi ou même mercredi. Je ne le sens pas perturbé, pas du tout même. Mon souhait est de le voir rester mais si le club a une bonne offre et qu’il doit partir, on devra être en mesure de le remplacer. Ensuite, on lui souhaitera bon vent et bonne continuation".

