RC Lens - Mercato : une piste en Belgique répond à l'intérêt lensois

En quête d'un piston droit d'ici la fin du mercato, le RC Lens aurait jeté son dévolu sur l'international marocain U23, Zakaria El Ouahdi. Comme évoqué plus tôt dans la journée, les Sang et Or discutent avec le RWD Molenbeek pour un transfert du joueur qui serait d'ailleurs suivi par plusieurs écuries européennes (PSV, Feyenoord, Leipzig) selon la Dernière Heure. Ce samedi, il a même été supervisé par ses courtisans lors d'un match de championnat belge face à l'OH Louvain (2-1), avant de s'exprimer à propos de son avenir. El Ouahdi botte en touche ! Interrogé à l'issue de la rencontre, El Ouahdi a seulement lâché quelques mots qui ne donnent aucun indice quant à sa possible destination cet été : "Je ne sais rien, je suis encore à Molenbeek et je ne suis concentré que sur Molenbeek". Une déclaration qui ne fera pas avancer le schmilblick, en attendant peut-être une offensive concrète du Racing dans les prochains jours. Podcast Men's Up Life Pour résumer En quête d'un piston droit d'ici la fin du mercato, le RC Lens aurait jeté son dévolu sur l'international marocain U23, Zakaria El Ouahdi. Comme évoqué plus tôt dans la journée, les Sang et Or discutent avec le RWD Molenbeek pour un transfert du joueur qui serait d'ailleurs suivi par plusieurs écuries européennes (PSV, Feyenoord, Leipzig) selon la Dernière Heure.

