Real Madrid, OM - Mercato : coup dur pour Saliba

Avec sa défense centrale vieillissante, David Alaba, Antonio Rüdiger et Nacho ayant tous trois plus de 30 ans, le Real Madrid est en quête d'un défenseur central sur le marché des transferts.

Le Real Madrid prospecte en Italie pour sa défense centrale

En plus de l'ancien défenseur central de l'ASSE et de l'OM, William Saliba, qui évolue désormais à Arsenal, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu auraient activés deux nouvelles pistes en Italie. En effet, d'après Defensa Central et le journaliste turc, Ekrem Konur, les dirigeants merengue cibleraient également Malick Thiaw et Giorgio Scalvini. Le premier évolue à l'AC Milan tandis que le second, qui serait également suivi par l'Atlético Madrid, est un pur produit de l'Atalanta Bergame.

🚨Real Madrid and Atletico Madrid are monitoring the situation of Atalanta's 19-year-old Italian defender Giorgio Scalvini.

