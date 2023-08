Real Madrid - Mercato : un autre gardien que Bounou arrive pour remplacer Courtois !

Depuis la grave blessure de Thibaut Courtois, qui a été victime ce jeudi d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, le Real Madrid est à la recherche d'un gardien sur le marché des transferts.

Mais alors que le portier du FC Séville, Yassine Bounou, était annoncé comme la priorité des dirigeants merengue, c'est finalement Kepa Arrizabalaga qui devrait venir remplacer Thibaut Courtois dans les cages de la Casa Blanca. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, le gardien de Chelsea serait sur le point de rejoindre le Real Madrid. Annoncé tout proche du Bayern Munich, l'Espagnol ne serait pas tombé d'accord avec le club bavarois.

❗️Excl. News #Kepa: He is close to reject FC Bayern as there was the feeling for the club that he wanted to join them. But there were no agreements as reported.



➡️ Kepa, NOW on verge to join @realmadrid to replace Courtois. Bayern informed. @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/zWSF8Q8RgH