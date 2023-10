Équipe de France : Deschamps enfonce Mbappé et se justifie pour Gusto

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Présent ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps ne s'est pas seulement exprimé sur Paul Pogba. Le sélectionneur des Bleus en a également remis une couche sur la méforme actuelle de Kylian Mbappé.

"Mbappé n'est pas dans une période d'efficacité"

"Il n'est pas dans une période d'efficacité, pour un joueur comme lui ça se voit un peu plus. Sur l'occasion qu'il a hier (dimanche), il le sait très bien, sur le match d'hier, surtout la seconde période, il est disponible, mobile, dans la répétition des efforts. Tout ce qu'il a vécu durant cet été, et cette cadence infernale avec un match tous les trois jours lui donnent aussi le droit à cette période où il est un peu moins bien. Il a le sourire, il est heureux d'être là."

Didier Deschamps a, par ailleurs, justifié la première convocation de l'ancien latéral droit de l'Olympique Lyonnais, Malo Gusto, qui évolue depuis l'été dernier à Chelsea. "C'est un très jeune joueur mais avec cette capacité à jouer à ce poste-là. À Chelsea, il est avec une concurrence plus importante. Il a des axes d'amélioration et de progression à explorer, avec une bonne capacité offensive. Il est très rapide. Il doit progresser sur le plan défensif mais il rattrape pas mal de coups. On se retrouve avec un jeune joueur qui est déjà à Chelsea, avec un potentiel qui laisse augurer une progression dans les mois à venir."

Equipe de France : Malo Gusto appelé en renfort ! https://t.co/5ACZBnrOpD — But! Football Club (@club_but) October 9, 2023

