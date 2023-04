Équipe de France : Maignan en couple avec l'ex d'un autre international français ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

C’est une histoire qui agite les réseaux sociaux. Mélanie Da Cruz et Samantha Peyton se sont battues sur une route en plein Paris, au point que les deux influenceuses ont dû livrer des excuses à leurs followers. Mais aujourd’hui c’est une histoire entre deux footballeurs qui agite la toile. En effet, voilà quelques temps que des rumeurs enflent quant à une possible relation entre Mike Maignan et Mélanie Da Cruz.

Anthony Martial et Mike Maignan en querelle ?

Pour appuyer cette rumeur, le fait que les deux joueurs ne se suivent plus sur les réseaux sociaux, et que l’ex-femme d’Anthony Martial like régulièrement les photos du joueur de l’AC Milan, comme le rapporte Officielles. Cependant, le blogueur Aquababe, particulièrement renseigné sur le monde des influenceurs, a démenti l’information, expliquant que le nouveau numéro 1 de l’Équipe de France est marié, et qu’il n’existe aucune relation avec Mélanie Da Cruz. Fin de la polémique donc.