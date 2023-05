Stade Rennais - ESTAC : les tops et les flops d'une victoire qui va compter dans la course à l'Europe

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Grâce à ce cavalier seul contre Troyes (4-0), le Stade Rennais prend provisoirement la 5e place au LOSC, qui affronte Monaco à Louis-II en fin d'après-midi. Les Rouge et Noir ont soigné le goal-average face à une formation auboise à la dérive et qui a complètement lâché après le deuxième but. Mais dans le jeu, il y aurait beaucoup à redire car, malgré le score large, certains joueurs de Bruno Genesio ont plutôt déçu. Les tops Benjamin Bourigeaud : passeur décisif sur le premier but, très chanceux, inscrit par Arthur Theate de l'épaule, le milieu de terrain a doublé la mise à la 66e, ce qui a fait s'effondrer l'ESTAC. Toujours aussi actif, c'est lui qui oriente et organise le jeu breton. Il n'hésite pas à tenter sa chance, de près comme de loin. Et il joue juste. Ce qui doit être très frustrant pour lui car ses partenaires offensifs font preuve d'un déchet impressionnant. Hamari Traoré : le latéral droit fait vraiment preuve d'une activité impressionnante dans son couloir. En plus d'être un bon défenseur, il est un excellent contre-attaquant, dont les qualités sont d'autant plus mises en avant qu'il a juste devant lui un Doku très brouillon. Il sera en fin de contrat en juin et on comprend qu'il se fasse tirer l'oreille pour prolonger car il a les qualités pour aller voir plus haut. Amine Gouiri : il n'a pas marqué cet après-midi mais a été un danger constat. On se demande d'ailleurs pourquoi le jeu rennais ne penche pas plus à gauche tant il a des facilités pour ouvrir des défenses. France Football assure qu'il a mal vécu son dernier passage chez les Espoirs et la polémique sur le ramadan. Au vu de ce qu'il a montré aujourd'hui, il semble s'être remis la tête à l'endroit. Il court, provoque et fait des appels pendant 90 minutes. Malchanceux à la 83e sur une volée à bout portant sur le poteau.

Les flops

Karl Toko Ekambi : vous avez le droit de trouver ça dur car il a inscrit un doublé. Mais auparavant, il avait tout manqué. Ce joueur est capable du meilleur comme du pire dans le même match. De rater le plus simple et de réussir le plus compliqué. On comprend pourquoi les Lyonnais ont fini par perdre patience avec lui. Et on justifiera sa position dans les flops par le fait que l'opposition était incroyablement faible aujourd'hui. Inscrire un doublé étant donc normal. Être transparent pendant la première heure beaucoup moins...

Jérémy Doku : quand il est arrivé à Rennes, on se disait que s'il parvenait à faire preuve d'un peu de justesse dans son jeu, il ferait très mal. C'était il y a deux ans et demi. Et il ne semble pas avoir progressé depuis. Il percute beaucoup mais perd une quantité hallucinante de ballons parce que ses jambes vont souvent plus vite que sa tête. Et le pire, c'est qu'il s'énerve souvent contre ses propres partenaires !

Lovro Majer : il paraît qu'il intéresse des clubs en Premier League... On veut bien mais ce ne sera pas grâce à ce genre de prestations ! Le Croate évolue au ralenti alors qu'il y a pourtant beaucoup de mouvements autour de lui. Il joue simple, vraiment trop simple, ne prend pas de risques, ne pèse pas. A côté, un Bourigeaud apparaît beaucoup plus désireux de faire la décision par une passe ou un tir. Il aurait intérêt à se ressaisir, à moins qu'il sache déjà qu'il ne sera plus rennais l'an prochain.

