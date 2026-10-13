Luis Enrique ne déplore pas de blessé au sein de son groupe avant le choc entre Manchester Coty et le PSG, mercredi en Ligue des Champions (21h).

Le PSG peut souffler avant son premier grand rendez-vous européen de l’automne. Après sa victoire contre Le Mans (3-1) samedi en Ligue 1, le club parisien prépare désormais son déplacement à l’Etihad Stadium, mercredi soir, pour affronter Manchester City. Et Luis Enrique a enregistré deux retours particulièrement importants à quelques jours de cette affiche.

Dembélé et Nuno Mendes de retour au PSG

Absents face au Mans, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ont retrouvé leurs partenaires à l’entraînement. Les deux joueurs avaient bénéficié d’une période de repos après avoir été fortement sollicités avec leurs sélections respectives pendant la trêve internationale. Le PSG avait précisé que Dembélé a repris le travail le samedi 10 octobre, tandis que Nuno Mendes a retrouvé le groupe le lendemain. Leur retour constitue une excellente nouvelle pour Luis Enrique avant le déplacement en Angleterre. Les deux joueurs sont pressentis pour retrouver une place de titulaire contre Manchester City, même si la composition officielle ne sera connue qu’à l’approche du coup d’envoi.

Le retour du Ballon d’Or 2025 est particulièrement attendu. Dembélé avait signé une prestation remarquable lors de la première journée européenne du PSG contre le Slovan Bratislava, avec deux buts et deux passes décisives dans une victoire parisienne 6-1. Son influence offensive pourrait être précieuse face à une équipe de Manchester City qui devrait offrir beaucoup moins d’espaces que Le Mans. Luis Enrique récupère ainsi un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une accélération, une combinaison ou une prise d’initiative individuelle.

L’infirmerie du PSG s’est vidée

Le retour de Nuno Mendes est tout aussi important. Le latéral portugais apporte de la vitesse, de la percussion et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Son association avec les joueurs offensifs parisiens peut permettre au PSG de multiplier les décalages sur le côté gauche. Face à Manchester City, sa présence pourrait également aider Paris à mieux gérer les transitions et à contenir les accélérations adverses.

Si les nouvelles sont positives pour Dembélé et Mendes, le PSG peut aussi compter sur une infirmerie qui s’est vidée. Hormis un doute au sujet de Senny Mayulu, L’Équipe affirme que Luis Enrique ne déplore aucun blessé dans son groupe avant d’aller visiter Manchester.