À LA UNE DU 13 OCT 2026
[08:20]FC Nantes : Paulo Tavares a déjà mis les voiles ! 
[08:00]FC Barcelone Mercato : Deco prêt à chiper la prochaine recrue du PSG ! 
[07:40]RC Lens – Sporting : Cahuzac prépare deux énormes surprises dans son onze 
[07:20]ASSE : les bonnes nouvelles s’enchaînent avant le Red Star
[07:00]OM : c’est encore chaud entre Genesio et Paixao !
[06:40]Pronostic Manchester City – PSG (14/10) : prono, cotes et compos
[06:20]Pronostic AS Roma – Real Madrid (14/10) : prono, cotes et compos
[06:00]ASSE : Ndiaye envoie un nouveau message fort à Larsonneur
[05:00]RC Lens – Sporting : une bonne et une mauvaise nouvelle de dernière minute pour Cahuzac !
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal a trouvé son modèle féminin et ce n’est pas Inès Garcia !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco prêt à chiper la prochaine recrue du PSG ! 

Par Bastien Aubert - 13 Oct 2026, 08:00
Deco (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Ciblé par le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, le jeune JJ Gabriel (Manchester United, 16 ans) serait proche du club catalan.

Le feuilleton JJ Gabriel est loin d’être terminé. À seulement 16 ans, l’attaquant de Manchester United attire l’attention de plusieurs grands clubs européens. Mécontent de sa situation chez les Red Devils, il a demandé à quitter le club anglais, ouvrant la porte à de nombreuses spéculations sur son avenir.

Le FC Barcelone serait bien la priorité de JJ Gabriel

Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone ont notamment été cités parmi les prétendants. Mais selon les dernières informations relayées par José Alvarez dans l’émission espagnole El Chiringuito, la course pourrait se jouer principalement entre les deux géants espagnols.José Alvarez affirme que JJ Gabriel privilégierait désormais le FC Barcelone après avoir exprimé son souhait de quitter Manchester United. Le jeune attaquant ne se sentirait plus en phase avec son environnement actuel et souhaiterait rejoindre un projet capable de lui offrir de meilleures perspectives de développement.

Le Real Madrid resterait toutefois un concurrent sérieux. Les deux clubs espagnols seraient donc en position de force dans ce dossier, tandis que le PSG aurait perdu du terrain malgré son intérêt pour le joueur et son envie supposée de tenter une offensive dès le prochain mercato hivernal. Cette préférence attribuée au Barça reste cependant à confirmer. Aucun accord entre le club catalan et le joueur n’a été officialisé. Paris aurait étudié la possibilité de miser sur ce jeune talent, dont le potentiel suscite un intérêt grandissant en Europe. Mais attirer un joueur aussi convoité ne dépend pas uniquement des moyens financiers. Le projet sportif, les perspectives de progression et la place accordée aux jeunes peuvent également peser dans la décision.

Le PSG pas définitivement décroché ?

Si JJ Gabriel privilégie effectivement l’Espagne, le PSG pourrait donc se retrouver distancé par le Real Madrid et le Barça. Le club parisien doit toutefois rester dans la course tant que le joueur n’a pas arrêté son choix. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les dirigeants parisiens ont définitivement abandonné le dossier. Un élément important vient néanmoins compliquer le scénario d’une arrivée imminente au FC Barcelone.

Fin septembre, Deco a publiquement minimisé les informations associant le club catalan à JJ Gabriel. Le directeur sportif a expliqué que le Barça n’était pas impliqué dans le dossier et qu’il devait d’abord comprendre la situation du jeune joueur avant d’envisager une éventuelle démarche. Cette prise de position contraste avec les informations évoquant une préférence du joueur pour Barcelone. Deux scénarios restent donc possibles : le Barça pourrait changer de position si la situation évolue, ou le Real Madrid pourrait profiter de ses démarches pour prendre l’avantage. Pour l’instant, aucune signature n’est acquise.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG