Ciblé par le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, le jeune JJ Gabriel (Manchester United, 16 ans) serait proche du club catalan.

Le feuilleton JJ Gabriel est loin d’être terminé. À seulement 16 ans, l’attaquant de Manchester United attire l’attention de plusieurs grands clubs européens. Mécontent de sa situation chez les Red Devils, il a demandé à quitter le club anglais, ouvrant la porte à de nombreuses spéculations sur son avenir.

Le FC Barcelone serait bien la priorité de JJ Gabriel

Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone ont notamment été cités parmi les prétendants. Mais selon les dernières informations relayées par José Alvarez dans l’émission espagnole El Chiringuito, la course pourrait se jouer principalement entre les deux géants espagnols.José Alvarez affirme que JJ Gabriel privilégierait désormais le FC Barcelone après avoir exprimé son souhait de quitter Manchester United. Le jeune attaquant ne se sentirait plus en phase avec son environnement actuel et souhaiterait rejoindre un projet capable de lui offrir de meilleures perspectives de développement.

Le Real Madrid resterait toutefois un concurrent sérieux. Les deux clubs espagnols seraient donc en position de force dans ce dossier, tandis que le PSG aurait perdu du terrain malgré son intérêt pour le joueur et son envie supposée de tenter une offensive dès le prochain mercato hivernal. Cette préférence attribuée au Barça reste cependant à confirmer. Aucun accord entre le club catalan et le joueur n’a été officialisé. Paris aurait étudié la possibilité de miser sur ce jeune talent, dont le potentiel suscite un intérêt grandissant en Europe. Mais attirer un joueur aussi convoité ne dépend pas uniquement des moyens financiers. Le projet sportif, les perspectives de progression et la place accordée aux jeunes peuvent également peser dans la décision.

Le PSG pas définitivement décroché ?

Si JJ Gabriel privilégie effectivement l’Espagne, le PSG pourrait donc se retrouver distancé par le Real Madrid et le Barça. Le club parisien doit toutefois rester dans la course tant que le joueur n’a pas arrêté son choix. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les dirigeants parisiens ont définitivement abandonné le dossier. Un élément important vient néanmoins compliquer le scénario d’une arrivée imminente au FC Barcelone.

Fin septembre, Deco a publiquement minimisé les informations associant le club catalan à JJ Gabriel. Le directeur sportif a expliqué que le Barça n’était pas impliqué dans le dossier et qu’il devait d’abord comprendre la situation du jeune joueur avant d’envisager une éventuelle démarche. Cette prise de position contraste avec les informations évoquant une préférence du joueur pour Barcelone. Deux scénarios restent donc possibles : le Barça pourrait changer de position si la situation évolue, ou le Real Madrid pourrait profiter de ses démarches pour prendre l’avantage. Pour l’instant, aucune signature n’est acquise.