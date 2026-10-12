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FRANCE

FC Barcelone : le verdict est tombé pour Raphinha face au PSG et au Real Madrid !

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 22:30
Raphinha (FC Barcelone)

Blessé depuis plusieurs semaines, Raphinha pourrait bientôt faire son retour avec le FC Barcelone. Les dernières nouvelles sont rassurantes avant les chocs face au PSG et au Real Madrid.

Le FC Barcelone pourrait bientôt récupérer l’un de ses joueurs majeurs. Alors que plusieurs rendez-vous importants se profilent, Hansi Flick espère pouvoir compter rapidement sur Raphinha. Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure, l’ailier brésilien poursuit sa récupération et se rapproche progressivement d’un retour à la compétition. Une bonne nouvelle en perspective pour les Blaugrana, qui doivent notamment affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et le Real Madrid en Liga dans les prochaines semaines.

Raphinha devrait être à 100 % pour le Clasico face au Real Madrid

Et les dernières informations concernant l’état de santé de Raphinha sont particulièrement encourageantes. Selon La Vanguardia, qui s’appuie sur des sources proches de l’international brésilien, ce dernier devrait être rétabli à 100 % pour le Clasico face au Real Madrid. De quoi rassurer Hansi Flick, qui pourrait ainsi retrouver l’un de ses principaux atouts offensifs pour ce rendez-vous majeur de la saison. Mais le retour de l’ancien joueur du Stade Rennais pourrait même intervenir plus tôt que prévu.

Toujours selon le quotidien catalan, Raphinha pourrait réintégrer le groupe du FC Barcelone dès le déplacement sur la pelouse du Real Betis, ou à l’occasion du choc face au PSG en Ligue des Champions. Deux échéances qui pourraient donc marquer le retour à la compétition du Brésilien, même si aucune date n’a encore été officiellement confirmée. Le staff médical barcelonais devrait prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une rechute. Sauf contretemps dans sa récupération, Raphinha devrait en tout cas être pleinement opérationnel pour défier le Real Madrid.

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