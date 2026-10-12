PSG : Luis Enrique lâche une déclaration forte sur son avenir !

Luis Enrique est revenu sur son avenir au PSG et sur ses responsabilités depuis sa prolongation de contrat.

À la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne compte pas se reposer sur ses acquis. Malgré sa prolongation de contrat avec le club de la capitale, l’entraîneur espagnol sait que les attentes restent particulièrement élevées autour de lui. Et loin de considérer cette prolongation comme une garantie de tranquillité, l’ancien sélectionneur de l’Espagne estime au contraire que ses responsabilités sont désormais encore plus importantes. Il s’est d’ailleurs exprimé sans détour sur son avenir et la pression qui accompagne son poste dans un entretien diffusé ce lundi par le PSG.

Luis Enrique : « J’ai encore plus de responsabilités »

Interrogé sur sa situation au PSG, Luis Enrique a expliqué que sa prolongation de contrat n’avait en rien diminué la pression qui pèse sur ses épaules. Bien au contraire. « J’ai renouvelé mon contrat et, au contraire, j’ai encore plus de pression. Je dois leur montrer qu’on peut gagner. J’ai encore plus de responsabilités », a confié le technicien espagnol. Une déclaration forte qui témoigne de sa volonté de continuer à répondre aux ambitions élevées du Paris Saint-Germain, malgré la confiance que lui accordent ses dirigeants.

Avec cette prolongation, Luis Enrique entend donc poursuivre son travail à la tête du PSG, sans perdre de vue les exigences de résultats qui accompagnent sa fonction. Conscient que la confiance de ses dirigeants doit se justifier sur le terrain, l’entraîneur parisien ne souhaite visiblement pas se satisfaire de ses succès passés. Son objectif reste le même : continuer à faire gagner le club de la capitale et confirmer, saison après saison, les ambitions parisiennes.